NBA, i Lakers rimontano da -25 contro Portland e vincono. LeBron James: “Non siamo squadra che si piega”

Un inizio di partita terribile per i Los Angeles Lakers contro i Portland Trail Blazers: prima sotto per 18-4, poi ben 25 punti di distacco (71-46) a fine primo tempo dopo aver concesso un parziale di 45-13. Ma la sfida ha preso una piega completamente diversa dopo l’intervallo, con LA che ha chiuso il terzo quarto per 40-20, tornando a -4 dalla compagine dell’Oregon. Ultimi dodici minuti dominati 35-21 dai californiani per la felicità di LeBron James:

“Con un distacco del genere, o tiri i remi in barca e ti prepari per la prossima partita oppure vedi cosa succede nel 3° quarto e ti assicuri che ci sia una partita. E noi non siamo una squadra che si piega così facilmente, qui semplicemente non siamo fatti così.”

Darvin Ham ha aggiunto il suo punto di vista:

“A fine primo tempo ci siamo detti: ‘Quante volte dobbiamo guardare questo film prima di iniziare a cambiare? Possiamo iniziare ora.'”

