NBA, Draymond Green: “Non voglio giocare fino a 40 anni come LeBron James”

Con carriere NBA che sono diventate più lunghe e il fatto che LeBron James sia ancora in perfetta forma viaggiando con una media di quasi 30 punti a partita all’età di 38 anni, ai giocatori attuali viene regolarmente chiesto quali siano i loro obiettivi di carriera e il loro momento giusto per ritirarsi. Come Luka Doncic, anche Draymond Green ha dichiarato di non vedersi sui parquet della lega fino a 40 anni:

“Abbiamo un tempo molto limitato per fare quello che facciamo. Ho 32 anni. Onestamente, non voglio giocare a basket fino a 40 anni. Ho sempre detto che il mio numero magico era 15. Una volta arrivato a 15 stagioni in NBA, sarò felice e mi godrò la vita. Farò qualcos’altro, ma voglio che i giovani prendano il sopravvento. Non mi interessa giocare 20 anni in NBA, non è quello che volevo fare in origine. Sono stato molto fortunato ad avere avuto una carriera di questo tipo e giocare nel miglior campionato professionistico del mondo. Ma mi rendo conto che tutte le cose belle finiscono. E mi sembra sempre più ovvio che per me il 15 sia il numero che fa per me. Non posso essere uno di quei ragazzi che alla fine della sua carriera se ne vanno in giro per la lega solo per prendere un assegno importante. Non voglio essere una persona del genere. Rinnegherei me stesso. So che ho ancora 4 anni buoni fisicamente. Questo lo so. Conosco il mio corpo. Quindi mi dico che ho ancora 4 anni buoni. Farò tutto quello che devo fare e tutto quello che so di poter fare per raggiungere questo obiettivo.”