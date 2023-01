Mercato NBA, John Collins lascerà gli Atlanta Hawks: pronto l’addio

In casa Atlanta Hawks c’è da risolvere l’incognita John Collins. Il giocatore, infatti, è da tempo in rotta con la franchigia e ora la situazione sembra potersi sbloccare. Secondo quanto riporta Sam Amick, infatti, gli Hawks avrebbero tutta l’intenzione di scambiare il giocatore prima della consueta deadline di metà febbraio sul mercato NBA. Le ultime notizie ci dicono che Atlanta ha dato via libera al giocatore di cercarsi addirittura una nuova sistemazione. È chiaro che gli Hawks vorranno in qualche modo ricevere contropartite interessanti, ma non saranno più così rigidi nella valutazione di un potenziale pacchetto di scambio.

Mercato NBA, John Collins: “Non mi interessa cosa succede”

Sempre secondo il giornalista di The Athletic, la franchigia chiederebbe una prima scelta al Draft per lasciar partire l’ala. Questo permetterebbe agli Hawks di liberarsi contestualmente di un contratto che chiama 78.5 milioni di dollari rimanenti. Il giocatore, interrogato dai giornalisti rispetto alla sua delicata situazione in Georgia, ha commentato in questa maniera:

“Siamo arrivati al punto in cui non mi interessa neanche più cosa succede, visto che questa è la mia vita da 3 anni.”

