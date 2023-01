NBA, Jokic supera il record di assist dei Nuggets con un’altra tripla doppia da 30 punti

Stavolta a finire nel fossato della Ball Arena di Denver sono i malcapitati Timberwolves: finisce 118-122 per i padroni di casa. Si tratta della 15esima vittoria consecutiva in casa per la franchigia del Colorado, che consolida il primato a Ovest – nonostante il successo di Memphis – con un record di 32-13.

Non c’è più niente da dire su Nikola Jokic che stanotte ha chiuso la partita con la sua seconda tripla doppia consecutiva da 30 punti: 31 punti, 11 rimbalzi e 13 assist con 12/20 dal campo (60%) e +21 per i Nuggets con lui in campo.

What a night for Nikola Jokic: 🃏 31 PTS, 11 REB, 13 AST

🃏 8th straight win

🃏 90th career triple-double

🃏 Becomes Nuggets all-time assist leader pic.twitter.com/5xEi70PKvb — NBA (@NBA) January 19, 2023

Le medie stagionali del serbo si avvicinano ormai pericolosamente a numeri da romanzo di Asimov: 25.1 punti, 11 rimbalzi, 9.9 assist e il 63% dal campo. Jokic non termina una partita con meno del 50% dal campo dal 28 ottobre.

Stanotte il due volte MVP ha superato il record all-time di assist dei Denver Nuggets con 3686, superando Alex English fermo a quota 3679 assist.

A standing ovation in Denver as Nikola Jokic becomes the all-time assists leader in Nuggets franchise history 👏 pic.twitter.com/YBh3uhqlaF — NBA (@NBA) January 19, 2023

Queste le parole di Jokic a riguardo:

“In realtà è probabilmente la prima cosa di cui sono veramente fiero. Credo che ai miei compagni piaccia giocare con me perché passo la palla, è la prima volta che sono fiero di qualcosa. Lui [Jamal Murray] sa quando è il momento di incidere sulla partita, anche stanotte abbiamo vinto grazie alla sua capacità di prendere ottime decisioni. Possiamo migliorare, abbiamo alti e bassi durante le partite ma loro hanno segnato solo 23 punti nell’ultimo quarto ed è quello che ci serviva. Nel quarto quarto si decidono le partite e sono contento che giochiamo bene quando serve vincere. Devo segnare se voglio passare la palla, devi far in modo che la difesa aiuti su di te. I miei compagni sono sempre nella posizione giusta e questo rende facile il mio lavoro.”

