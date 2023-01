NBA, Irving non scende in campo e i Nets perdono

Nella partita di stanotte, i Brooklyn Nets hanno perso contro i San Antonio Spurs per 106-98. I Nets hanno sofferto la doppia assenza di Kevin Durant – fuori un mese per un infortunio al legamento collaterale mediale – e Kyrie Irving. Il numero 11 ha saltato la partita di stanotte per un dolore al polpaccio destro. L’head coach Jacque Vaughn ha detto che l’infortunio non è però serio e non servirà una risonanza magnetica. Prima della partita, Vaughn ha commentato:

“Ha sentito un po’ di tensione sul polpaccio. E’ un problema day to day. Controlleremo la sua situazione mercoledì, e speriamo si possa risolvere nel breve periodo”

Prima della partita anche coach Popovich aveva parlato dell’assenza di KD e Irving, e di come sia difficile per gli altri compagni giocare senza le due stelle in campo:

“Devono tutti giocare la loro miglior partita e salire di livello. Ma quello che succede è che, quando hai uno o due giocatori fuori, si assottiglia il margine di errore. Hai un margine minore per sbagliare. Non puoi perdere molte palle in attacco, devi migliorare nella transizione difensiva, e in difesa in generale. La difesa di squadra deve salire di livello. La palla anche deve muoversi di più, perché tutti devono partecipare alle azioni. Senza Kevin [Durant], il loro è un attacco diverso”

Dopo la sconfitta, Ben Simmons ha commentato la prestazione sua e dei compagni contro gli Spurs:

“Siamo in grado di vincere come squadra e lo abbiamo visto in passato. Io penso che i ragazzi devono rimanere calmi e rimanere tutti insieme. Non possiamo aspettarci di affidarci a KD e Kyrie in ogni partita. Tutti devono fare un passo in avanti e fare il loro lavoro, a prescindere da chi sarà il titolare o di chi scenderà in campo”

