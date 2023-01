NBA, divertente scambio tra Jabari Smith Jr. e LeBron James: “Hai giocato contro mio padre, ricordi?”

LeBron James ha 38 anni e gioca in NBA da 20. La star dei Los Angeles Lakers si è ricordata di questo fatto durante la partita contro gli Houston Rockets di ieri notte, mentre parlava con Jabari Smith Jr.

James e Smith hanno avuto uno scambio di battute divertenti sul parquet, con il rookie dei Rockets che ha svelato al nativo di Akron che in realtà ha giocato contro suo padre nella sua prima partita NBA. LeBron – palesemente stupito – non ha trovato una risposta sul momento, ricevendo una replica chiara da Jabari:

“Ti senti vecchio, vero?”

Jabari Smith Jr tells Lebron he played against Jabari's Dad in his first NBA game 😂 pic.twitter.com/PxIYyTMQys — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) January 17, 2023

Per essere onesti, però, il padre di Jabari Smith Jr. non ha davvero giocato contro LeBron James. I Sacramento Kings sono effettivamente stati la prima squadra contro cui ha giocato LeBron James con la canotta dei Cleveland Cavaliers, ma nella sua partita di debutto nella Lega il nativo di Akron ha ottenuto un DNP. Forse questo è il motivo per cui LeBron non riusciva a ricordare il momento. Jabari Smith Jr. non è l’unico figlio di un ex giocatore contro cui la superstar dei Lakers ha giocato.

