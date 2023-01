Dopo la débâcle contro Philadelphia, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria: sono i 48 punti di LeBron James a permettere ai gialloviola di superare gli Houston Rockets. King James stabilisce così il season-high ma è pronto e desideroso di fare sempre meglio nel corso di questa stagione NBA.

Per onorare la memoria di Martin Luther King LeBron James indossa le vesti del supereroe e salva i Lakers dall’ennesima sconfitta: dopo le tre sconfitte consecutive – l’ultima arrivata per mano di Philadelphia – i gialloviola rialzano la testa contro gli Houston Rockets. Partita molto tirata che i Lakers riescono a indirizzare a proprio vantaggio nel secondo quarto, che chiudono con un parziale 36-26 a proprio vantaggio.

Oltre ai 48 punti (season-high) per King James, i gialloviola si affidano anche ai 24 punti di Russell Westbrook, ai 15 di Nunn e ai 14 di Wenyen Gabriel, tutti e tre giocatori subentrati dalla panchina. Nel post partita coach Darvin Ham parla della prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi in particolare su quella di LeBron James:

"I think it's historic on a lot of different levels. For him to be at this point of his career and still be able to produce at the level in which he's producing." Darvin Ham on @KingJames. pic.twitter.com/7zn5hBBCER

