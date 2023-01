NBA, Kyrie Irving lancia una stoccata ad Harden: “Quest’anno non abbiamo giocatori che pensano ad altre cose”

Come lecito pensare, senza Kevin Durant è un’altra vita per i Brooklyn Nets. Ieri notte, la compagine newyorchese – nella seconda partita senza di lui causa infortunio – ha ceduto di fronte agli Oklahoma City Thunder per 112-102. C’era da considerare anche l’assenza di Ben Simmons, ma questo non spiega tutto, perché in questo match i Nets sono stati in vantaggio anche di 10 punti ad un minuto dalla fine del terzo quarto. Da quel momento in poi, la squadra di Vaughn si è sciolta subendo un parziale di 32-13. Queste le parole del coach:

“La sfida per noi come gruppo è essere in grado di resistere ai momenti di difficoltà. È più difficile mentalmente e fisicamente perché Kevin Durant a volte ti salva tutto. Quindi la sfida, con questo gruppo, è cercare di impegnarsi a fondo e avere una forza mentale maggiore rispetto a prima. Perché ogni possesso conta.”

NBA, Irving e le difficoltà di Brooklyn: “Non è una squadra paragonabile a quella dello scorso anno”

Con l’assenza di Kevin Durant, tocca a Kyrie Irving prendere per mano la squadra:

“Devo essere un esempio all’interno del nostro spogliatoio”.

Quindi, Irving ha aggiunto:

“Fino a poco fa eravamo in un momento fantastico: tutto stava andando bene, vincevamo ogni singola partita. E ora stiamo rispondendo alle domande sul fatto che potremmo avere delle difficoltà. Non credo che avremo problemi senza Kevin adesso. Non credo. Non è affatto una situazione come l’anno scorso. Lasciamo parlare i media. Per noi non c’è paragone da fare con lo scorso anno.”

E quando i giornalisti presenti chiedono a Kyrie qual sia la vera differenza tra quest’anno e l’anno scorso, lui coglie l’occasione per lanciare una piccola stoccata a James Harden:

“Perché rispetto allo scorso anno, sono presente in ogni partita e questo aiuta. Inoltre, non abbiamo qualcuno che pensa alla squadra solo a metà”

Leggi Anche

NBA, oggi il Martin Luther King Day: tutte le partite in programma

NBA, altra schiacciata clamorosa di Ja Morant: dunk dell’anno?

NBA, Joel Embiid segna il canestro della vittoria contro Utah. Si rivede Fontecchio