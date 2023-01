I Memphis Grizzlies continuano la loro serie di vittorie consecutive: con il successo di questa notte salgono a dieci le partite senza sconfitta, con Ja Morant e Desmond Bane protagonisti nella partita di questa notte. Nella vittoria contro Phoenix il primo mette a referto 29 punti con un 62.5% da tre punti, mentre il secondo chiude a 28 registrando l’83.4% (10/12) dal tiro.

dubskiii. we move. 10 of em. — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 17, 2023

Ja Morant: “Siamo coesi e ci divertiamo, questo è il segreto”

Dieci vittorie consecutive, i Memphis Grizzlies sono inarrestabili: dopo un primo quarto chiuso in svantaggio, gli uomini di coach Jenkins hanno dominato per i successivi tre quarti, allungando così la loro striscia di risultati utili consecutivi. Ja Morant tira fuori dal cilindro un’altra super prestazione da 29 punti e, subito dopo la fine della partita, racconta ai giornalisti il momento che stanno vivendo:

“Lavoriamo sempre dando il massimo, siamo tutti concentrati ad andare nella stessa direzione e soprattutto ci divertiamo: siamo coesi e c’è molta intesa tra di noi, sul campo si vede e giochiamo benissimo perché sappiamo di poter fare affidamento l’uno sull’altro. Ci godiamo il momento e vogliamo continuare su questa strada”

The @memgrizz are just having fun with it 🤣 pic.twitter.com/EhLRWGfU7n — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 17, 2023

Coach Jenkins: “Fiero dei miei ragazzi, hanno cambiato mood quando serviva”

La vittoria per coach Jenkins non è arrivata solo per merito di Ja Morant e Desmond Bane, ma di tutti i ragazzi impiegati nel corso della partita, come spiega nella conferenza stampa post gara:

“Sono orgoglioso di quanto fatto dai miei ragazzi, hanno fatto davvero un ottimo lavoro: dopo il primo quarto dove eravamo sotto, hanno cambiato mentalità e questo ci ha permesso di vincere gli altri tre, un lavoro che ci ha portato dritti alla vittoria. Quando vedi i tuoi ragazzi fare questi upgrade di mentalità non puoi che essere fiero di loro”

Leggi anche:

NBA, season-high per LeBron James

Mercato NBA, Kemba Walker non andrà a Milano. Coach Messina: “Non c’è niente”

NBA Rookie Ladder 2023 – Episodio 3