NBA, Jayson Tatum inarrestabile segna 51 punti contro Charlotte

Altra fantastica prestazione del gioiello di Boston nella vittoria 130-118 di stanotte contro gli Charlotte Hornets. Per i Celtics si tratta del settimo successo consecutivo, grazie al quale consolidano la prima posizione a Est con un record di 33-12. Situazione diametralmente opposta, invece, per gli Hornets che continuano a sprofondare – nonostante l’ottima stagione di LaMelo Ball – al 15esimo posto con un terribile 11-34 di record.

E’ la settima partita da almeno 40 punti per Jayson Tatum in questa stagione e la quinta partita da almeno 50 punti in carriera – e in maglia Celtics – con la quale supera Larry Bird in partite da almeno 50 punti in maglia biancoverde (ricordiamo che Jayson ha ancora solamente 24 anni…).

Most 50-Point Games by a Celtic ever: 5 — Jayson Tatum

4 — Larry Bird TATUM IS ONLY 24 YEARS OLD pic.twitter.com/NcJBNNFSwf — NBA Muse (@NBAMuse24) January 16, 2023

L’ex Duke stanotte ha segnato 18 punti nel solo quarto quarto e ha chiuso la partita con: 51 punti (season-high), 9 rimbalzi e cinque assist con 15/23 dal campo (65%), 7/12 dalla lunga distanza (58%) e un impeccabile 14/14 dalla lunetta.

Jayson Tatum in the Celtics W: 51 PTS

9 REB

5 AST

7 Threes The 4th player in NBA history to score 50+ on #MLKDay. pic.twitter.com/3c5o0jc5z0 — NBA (@NBA) January 16, 2023

Queste le parole di Tatum sul Martin Luther King Day nel post-partita:

“Siamo tutti onorati di poter giocare e rappresentare Dr. King e la sua eredità. Senza di lui non sarei stato in grado di poter fare quello che faccio e di vivere il mio sogno. Era da un po’ che non ne mettevo 50, mi serviva questa. All’inizio ho sbagliato diversi tiri che avrei dovuto segnare, ma alla fine ho fatto quello che dovevo. Stiamo giocando molto bene come squadra su entrambi i lati del campo. Riusciamo quasi sempre a prendere il tiro che vogliamo ogni volta che andiamo in attacco. Attacchiamo forte l’area e scarichiamo spesso ai nostri compagni. Con 2-3 extrapass trasformiamo un buon tiro in un ottimo tiro. Tutti stanno giocando in modo altruistico, speriamo di continuare così.”

