Mercato NBA, Kemba Walker non andrà a Milano. Coach Messina: “Non c’è niente”

Kemba Walker non lascerà la NBA per approdare all’Olimpia Milano. Dopo le ultime voci di mercato rimbalzate su ogni testata italiana, ci ha pensato coach Ettore Messina a chiarire – una volta per tutte – la situazione intorno al playmaker ex Dallas Mavericks. In seguito al match vinto domenica sera contro Tortona, Messina ha ribadito in conferenza stampa che non esiste alcuna trattativa con il giocatore nativo del Bronx e che non è mai esistita. Queste le sue parole:

“Non c’è niente. Non ho nessun commento da fare. Si sono ‘sparati’ questi della Gazzetta. Forse gli hanno fatto un’intervista l’anno scorso e l’hanno pubblicata adesso. E’ un grande giocatore di cui si dice che per motivi fisici dall’anno scorso fa fatica. Nel caso, mi dispiace. Chiedete alla Gazzetta che ha lanciato questa primizia, senza neanche fare una telefonata a noi. Evidentemente usa così, leggi su Twitter e fai un articolo”.

Poco prima, invece, ai microfoni di Eleven Sports aveva detto:

“Nomi altisonanti emersi (sul mercato)? No, in questo momento stiamo guardando quello che c’è, e siamo in attesa di capire sempre di più come proseguiranno i tempi di Kevin Pangos e Shavon Shields.”

