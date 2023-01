NBA, gli arbitri ammettono almeno 7 errori durante Lakers-Dallas

Il consueto Last Two Minute Report pubblicato venerdì ha rivelato non meno di 7 errori arbitrali riguardanti la fine della partita tra Dallas e Los Angeles giovedì sera. Gli ufficiali, secondo quanto si legge, avrebbero dovuto fischiare un fallo di Christian Wood, il quale aveva “iniziato il contatto” sul braccio sinistro di LeBron James prima di stoppare il suo tiro, quando mancavano 2.9 secondi dalla fine del primo tempo supplementare.

Un altro ‘fallo a palla vagante’ sarebbe dovuto essere attribuito a Luka Doncic, per essere entrato in contatto con il braccio di Wenyen Gabriel (che avrebbe dovuto subire un fallo offensivo a 1’39 dalla fine del 4°). Un altro fallo di Russell Westbrook su Luka Doncic a 1’18 dalla fine del 4° non è stato fischiato.

Quindi, non c’era fallo su Troy Brown Jr. alla fine del tempo regolamentare, sull’ormai noto tentativo da dietro l’arco. Detto questo, lo ricordiamo, i Mavericks hanno vinto questa partita 119-115 dopo 2 tempi supplementari.

