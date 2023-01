Mercato NBA, Kemba Walker tagliato dai Dallas Mavericks

Si chiude una nuova finestra di opportunità per Kemba Walker, tagliato dai Dallas Mavericks. La notizia riportata da Tim MacMahon di ESPN è stata confermata dal comunicato ufficiale della franchigia. Domani, sabato, 7 gennaio, il contratto dell’ex Hornets e Knicks sarebbe diventato garantito per il resto della stagione. Il taglio da parte dei texani, lo rimette invece sul mercato.

Mavericks, i numeri di Kemba Walker

In nove gare disputate con la maglia di Dallas, Walker ha giocato 16’ di media viaggiando a otto punti a sera. Limitando però la considerazione alle sole uscite da inizio 2023, era chiaro che non ci fosse più posto per lui nella rotazione di coach Kidd (sette minuti in campo in combinato). Highlight di questa breve parentesi restano i 32 punti segnati nella trasferta di Cleveland (sconfitta Mavs in overtime, 99-100).

