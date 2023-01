Obiettivo raggiunto per i San Antonio Spurs, che venerdì batteranno il record di spettatori NBA nella gara contro i Golden State Warriors. In occasione del 50° anniversario della franchigia, i texani hanno deciso di giocare questo match contro i campioni in carica all’Alamodome, un’Arena che può ospitare anche il football americano e dove gli Spurs hanno giocato tra il 1993 e il 2002.

Record spettatori NBA: battuto il ritiro di Michael Jordan

L’obiettivo era battere il record di presenze NBA, detenuto da Hawks – Bulls nel 1998 per l’ultima di Michael Jordan ad Atlanta. Quel giorno 62.046 spettatori avevano acquistato il biglietto e gli Spurs hanno già fatto meglio con 63.592 biglietti venduti. A questo punto potrebbero raggiungere le 68.000 unità.

Da ricordare che durante l’All-Star Game del 2010 giocato nello stadio dei Dallas Cowboys, c’erano 108.713 spettatori presenti. Questa sarà solo la quarta partita della stagione regolare con più di 50.000 spettatori. Il record di Alamodome è attualmente di 39.554 nel giugno 1999 in Gara 2 delle finali contro i Knicks.

