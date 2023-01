NBA, Luka Doncic chiarisce: “Non giocherò tanto come LeBron James”

Spesso è difficile rimanere saldamente radicati nel presente. Con LeBron James che non ha ancora eguagliato Kareem Abdul-Jabbar nella classifica marcatori NBA – né ancora raggiunto i 38.000 punti – c’è già chi si chiede se qualcuno riuscirà mai a superarlo. La domanda è stata posta a Luka Doncic, uno dei possibili indiziati dovesse continuare sulla strada percorsa:

“È sempre una possibilità, ma sarà molto difficile. Ci vuole un ragazzo che gioca 20 anni in NBA, in quella forma fisica. A parte le doti cestistiche, è molto difficile mantenere il fisico ad alti livelli nel tempo. Vedere LeBron in queste condizioni è semplicemente fantastico. È la sua ventesima stagione. Quello che fa… segna 30 o 40 punti quasi ogni notte, è semplicemente fantastico. Vediamo raramente una cosa del genere nel mondo dello sport. Io? Assolutamente no, perché non giocherò così a lungo.”