Serata amara per gli Indiana Pacers che perdono sia la partita contro i Knicks che Tyrese Haliburton: il giocatore, infatti, ha lasciato il Madison Square Garden per un infortunio al ginocchio sinistro. Le sue condizioni preoccupano visto che ha lasciato l’arena con le stampelle: nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti.

L’infortunio di Tyrese Haliburton è un duro colpo per Indiana: a pochi minuti dalla fine del terzo quarto il giocatore ha provato una penetrazione in arena Knicks, poggiando male la gamba sinistra che, inevitabilmente, gli ha ceduto. Haliburton si è rialzato e, zoppiccando, ha lasciato il terreno di gioco: all’uscita dal Madison Square Garden, invece, si poggiava sulle stampelle.

Immagini che preoccupano molto i tifosi di Indiana, con coach Rick Carlisle che ha parlato delle sue condizioni nel post partita:

“Nelle prossime ore farà esami più approfonditi per conoscere l’entità del problema: ha lasciato il MSG in stampelle, quindi la sua disponibilità per la prossima partita è in dubbio, ma chi lo sa? Una delle cose più belle di Tyrese è che – nell’ultimo anno e mezzo con noi – ha mai avuto problemi e vuole sempre giocare. Vuole sempre giocare ed è una cosa che ha aiutato molto la nostra cultura di squadra. Quindi speriamo in meglio, speriamo che non sia nulla di grave: di sicuro non metteremo in pericolo la sua salute”

