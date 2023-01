I Boston Celtics centrano la quarta vittoria consecutiva: questa notte il duo Jaylen Brown e Jayson Tatum si è sbarazzato dei New Orleans Pelicans. Per il numero sette biancoverde prestazione superlativa, una doppia doppia da 41 punti (season-high) e 12 rimbalzi: la voglia dei Celtics è di non fermarsi qui.

Jaylen Brown e Jayson Tatum – 31 punti e 10 rimbalzi per lui – continuano a dare spettacolo: nella vittoria di questa notte contro NOLA hanno totalizzato in due ben 72 punti e 22 rimbalzi. Numeri incredibili che, però, non rappresentano le loro massime possibilità come racconta Brown nel post partita:

"I don't think this is the best you will see… we got other limits to reach."

JB talks about his relationship with JT and how they will continue to improve together 👊 pic.twitter.com/rSlA8wBcYd

