NBA, spavento per Golden State: si gonfia il ginocchio di Klay Thompson

I tifosi dei Golden State Warriors nella notte avranno certamente notato l’assenza in quintetto da parte di Klay Thompson. Infatti, contro gli Orlando Magic, al suo posto è sceso in campo Donte DiVincenzo, nonostante l’annuncio della titolarità dello stesso Klay. Ma cosa è successo poco prima del match? Secondo quanto filtra dai californiani, Thompson sarebbe stato lasciato a riposo precauzionale poiché durante il riscaldamento, il 4 volte campione NBA ha visto il suo ginocchio sinistro gonfiarsi. Stiamo parlando dello stesso ginocchio operato nel 2019 a causa della rottura del legamento crociato, così come la gamba che ha di fatto subito la rottura del tendine d’Achille un anno più tardi.

Infortunio Klay Thompson, Kerr: “Cose del genere possono capitare”

In questo senso, coach Steve Kerr nel post-partita ha provato ad inquadrare la situazione, cercando di tranquillizzare tutti su quanto successo:

“Parliamo di un giocatore che ha subito due grossi infortuni negli ultimi anni. Cose del genere possono capitare. Invecchiando si subiscono degli infortuni e si diventa più suscettibili a dolori e fastidi di vario tipo. È una cosa che dobbiamo imparare a gestire”.

Detto questo, Golden State ha poi perduto il match in casa contro gli Orlando Magic.

