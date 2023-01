Mercato NBA, i Raptors hanno offerto un’estensione da 114 milioni a Fred VanVleet: rifiutata

I Toronto Raptors sono una delle delusioni di questa prima parte di stagione, attualmente 12esimi a Est con un record di 16 vittorie e 23 sconfitte. Tra i canadesi in difficoltà c’è anche Fred VanVleet, non proprio al livello di quello che ci si poteva aspettare da lui con statistiche in calo e offensivamente impreciso. Le sue stats ci dicono che il play sta viaggiando ad una media di 18.8 punti ad allacciata di scarpa, tirando però con il 37.7% dal campo di cui il 32.5%. dalla lunga distanza.

Il suo livello di gioco potrebbe incidere sul contratto che potrebbe aggiudicarsi quest’estate, lui che ha una player option da 22.8 milioni di dollari per la stagione 2023-24. A questo proposito, TSN riferisce che i Raptors gli hanno persino offerto un prolungamento del contratto prima dell’inizio della stagione per legarlo a lungo termine. I canadesi avrebbero messo sul tavolo il massimo salariale, ovvero 114 milioni di dollari in 4 anni, ma FVV – il cui mantra è “Bet on Yourself” (scommetti su te stess) – lo avrebbe rifiutato.

Le due parti possono trovare un accordo fino al termine della stagione, ma se FVV decidesse di rifiutare la sua opzione giocatore, durante l’estate avrà diritto a un contratto massimo di circa 230 milioni in 5 anni, molto più alto di quanto gli è stato offerto. Tuttavia, al momento il giocatore non si sta comportando da stella della lega, per cui il rischio è che non riuscirà ad ottenere cifre migliori dell’estensione offerta.

