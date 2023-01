NBA, Slam Dunk Contest 2023: Kenyon Martin Jr. conferma la sua presenza

È stato reso noto un secondo partecipante allo Slam Dunk Contest 2023. Dopo Shaedon Sharpe, secondo Shams, l’altro atleta pronto a confrontarsi nella gara delle schiacciate, sarà Kenyon Martin Jr., giocatore degli Houston Rockets. Lui – che sta facendo una buona stagione in Texas – ha promesso scintille e sembra pronto alla competizione.

Il giocatore, peraltro, nell’offseason sembrava essere destinato ad abbandonare Houston, ma la franchigia ha poi deciso di trattenerlo alla base. Ad oggi, Martin Jr. sta viaggiando con una media di 10.4 punti (55% dal campo, di cui 31.7% dalla distanza), 4.8 rimbalzi e 1.4 assist ad allacciata di scarpa.

Se l’NBA non cambia formato, ci sono ancora 2 giocatori da rivelare.

Houston Rockets high-flying forward KJ Martin has committed to the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend in Salt Lake City, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 6-foot-7 wing is in midst of a breakout season, averaging 10.4 points, 4.8 rebounds and 55 percent shooting.

