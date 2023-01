Gli Utah Jazz trovano un successo importantissimo in trasferta contro gli Houston Rockets: il protagonista assoluto della serata è Lauri Markkanen, autore dei 49 punti che gli permettono di stabilire il suo nuovo career-high. Termina così la striscia negativa di cinque sconfitte, con Utah che ora vuole dar continuità a questo trend positivo.

Lauri is the first player 𝐈𝐍 𝐍𝐁𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 to make 12 or more free throws without a miss in three consecutive games ⭐️#PerformanceLeader | @UofUHealth pic.twitter.com/ne8wg9Wu9t

