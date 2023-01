Paolo Banchero non riesce a evitare ai suoi Orlando Magic la sconfitta contro Memphis: l’azzurro segna 30 punti con 10/20 dal campo (50%) e due triple segnate su sette tentativi. Al di là della sconfitta, il nostro connazionale tira fuori l’ennesima grande prestazione, una delle tante che gli ha permesso di prendere molti voti nelle selezioni per l’All-Star Game.

Una partita tirata quella tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies dove, alla fine, ha avuto la meglio la squadra che è stata più aggressiva nel corso della partita. Nei primi due quarti, in particolare nel secondo dove Memphis ha chiuso con un parziale 43-23, sono stati i Grizzlies a dominare, mentre nel secondo tempo la compagine della Florida ha tentato la rimonta.

Tentativo di rimonta guidato dal nostro Paolo Banchero che, alla fine, chiuderà la partita con 30 punti all’attivo. Nel post partita l’azzurro commenta la gara contro Ja Morant & Co. e il suo nome nelle preferenze per il prossimo All-Star Game:

“La partita non è iniziata nel migliore dei modi, soprattutto all’inizio ci è mancata un po’ di aggressività e alla fine ne abbiamo pagato le conseguenze. Mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto dopo l’intervallo, abbiamo mosso bene la palla e segnato tiri importanti: ero a mio agio, grazie anche ai miei compagni che fanno sempre un gran lavoro. All-Star Game? Sono contento di essere nella lista e di giocarmi il posto, vediamo come va”

Forward @Pp_doesit scored 20 points during the 3rd quarter tonight vs. Memphis.

It is the most points ever scored in a quarter by an @OrlandoMagic rookie, dating back to 1996-97.#MagicTogether

