NBA, Bob Myers rivela la data prevista per il ritorno in campo di Stephen Curry

Nonostante la sconfitta contro i Pistons di ieri notte, ultimamente le cose sono andate abbastanza bene per gli Warriors nonostante l’assenza di Stephen Curry. Bob Myers, nel frattempo, ha dato nuovi aggiornamenti rispetto al playmaker che dovrebbe essere rivalutato dallo staff medico sabato 7 gennaio con la speranza che possa tornare alle competizioni venerdì prossimo (13 gennaio) quando la squadra comincerà un lungo giro di trasferte di 6 partite, a partire da San Antonio. Queste le parole del GM degli Warriors Bob Myers alla stazione radio della Bay Area 95.7:

“Sta lavorando sul campo e questo fine settimana verrà nuovamente visitato. Non ci sono state battute d’arresto, quindi abbiamo speranza di rivederlo in azione per venerdì prossimo. Questo è ciò a cui miriamo. Sta facendo tutto il possibile per rientrare in campo al più presto. Mi sembra sia comunque in forma.”