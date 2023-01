NBA, comunicati i primi risultati delle votazioni per l’All-Star Game: ecco i giocatori con più preferenze

Sebbene i seggi virtuali deputati ad eleggere i dieci giocatori che inizieranno da titolari il prossimo All-Star Game di Salt Lake City siano aperti soltanto da un paio di settimane, è già tempo di primi bilanci nel mondo NBA.

Come riportato da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, poiché negli ultimi quindici giorni sono pervenuti milioni di voti da ogni angolo del pianeta, aprire momentaneamente le urne e dare uno sguardo al primissimo responso pare tanto lecito quanto interessante:

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant lead the NBA’s first 2022-23 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/ObI4WQjnuH — Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2023

Ricordando che i nomi dei titolari non coincideranno per forza con quelli dei dieci giocatori più votati in assoluto, ma piuttosto con i profili che avranno ottenuto più preferenze tenendo conto dei diversi campi di limitazione ( due guardie e tre lunghi per ciascuna Conference), ad oggi sarebbero LeBron James e Kevin Durant i due capitani incaricati di formare le squadre, poiché a capo delle rispettive Conference in termini di voti complessivi.

Qualora le votazioni si chiudessero in questo istante, sarebbero quindi Jokic, Davis, Curry e Doncic a completare il pacchetto dell’Ovest, a fronte di un Est che porterebbe al Draft All-Star Antetokounmpo, Embiid (insidiato da Tatum), Irving e Mitchell.

