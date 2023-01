NBA, clamoroso game winner di Tyler Herro contro Utah. Erik Spoelstra: “Sa sempre cosa fare”

Tyler Herro ha concluso l’anno in grande stile segnando un superbo game winner da dietro l’arco, sulla sirena, contro gli Utah Jazz. Eppure Utah era tornata a contatto dopo uno svantaggio di 7 punti, pareggiando il match sul punteggio di 123-123, ma la guardia degli Heat ha evitato i tempi supplementari con un gesto da sottolineare.

Queste le parole di Herro a riguardo:

“Ho solo cercato di creare qualcosa per ottenere una possibilità di tirare. Non volevamo fare gli straordinari stasera, quindi sono contento che il tiro sia andato a segno. È bello avvicinarsi al nuovo anno in questa maniera.”

Quindi, il commento di Spoelstra:

“Vogliamo mettere la palla nelle sue mani perché sai che farà qualcosa di speciale quei momenti”

Stesso discorso per Oladipo:

“Grazie a Dio abbiamo Tyler Herro. Con un nome come Herro, chi non vorrebbe trovarsi in quelle situazioni?”

Per chiudere con Bam Adebayo:

“Quando la palla era in aria, ero tipo, ‘Amico, Utah è nei guai’. Mi dispiace per chiunque viva nello Utah. È stato un buon modo per chiudere l’anno ed entrare in quello nuovo.”

Grande partita offensiva per gli Heat, che hanno segnato 126 punti con il 50.6% al tiro e 32 assistenze:

“La palla andava esattamente dove volevamo noi. Ci siamo aiutati nel corso di tutto il match. Abbiamo fatto stoppate difensive che abbiamo trasformato in facili canestri dall’altra parte. È così che si gioca.”

