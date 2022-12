NBA, i Pelicans vincono con Phila grazie ai 42 di McCollum e 36 di Williamson: sono primi ad Ovest

I New Orleans Pelicans nella notte hanno fatto la voce grossa contro i Philadelphia 76ers. La compagine della Louisiana, infatti, ha regolato gli avversari mettendo in scena un gigantesco CJ McCollum, autore di 42 punti con ben 11 triple messe a segno. Oltre alla guardia, segnaliamo anche i 36 di Zion Williamson, a riconferma del talento nativo della Carolina del Nord. Per Philadelphia, a nulla sono serviti i 37 punti messi a segno da Joel Embiid. Con questa vittoria, NOLA si conferma prima ad Ovest – con il record di 23-12 – in compagnia dei Denver Nuggets.

NOLA e l’infortunio di Brandon Ingram

Nel frattempo, i Pelicans attendono buone notizie da Brandon Ingram, alle prese con un infortunio. Il giocatore ex Lakers nelle ultime ore ha provato a dettagliare la situazione:

“C’è Fiducia. Fiducia nel tornare ad essere quello che voglio essere. Cercare di essere esplosivo, cercare di essere solo me stesso. Questa è la cosa più importante. Se non mi sento me stesso, allora so che non è il momento di essere sul parquet.”

È passato più di un mese dall’ultima volta che Brandon Ingram aveva dato aggiornamenti rispetto al suo problema fisico che – lo ricordiamo – coincide con una brutta contusione al dito del piede sinistro. Il 25enne non gioca dal 25 novembre. Sebbene non si sia rotto un dito del piede, il recupero di Ingram è di lunga durata:

“Quando rientrerò? È difficile dirlo. Alcuni giorni mi sento davvero, davvero bene, altri invece in pessime condizioni. Quindi, ogni volta che mi sento al 100%, ci provo. Ma al momento è difficile dirlo”.

