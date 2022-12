NBA, Washington batte Phoenix grazie ad un ritrovato Rui Hachimura

È tornato Rui Hachimura e si sente. Il giapponese classe 1998 è stato fuori dal 20 novembre al 20 dicembre per un problema alla caviglia ed ha saltato 16 partite. In queste 16 partite i Washington Wizards hanno un impietoso record di sole 3 vittorie al netto di 13 sconfitte, di cui 10 consecutive.

Da quando invece è rientrato il prodotto di Gonzaga, gli Wizards hanno aperto una striscia di tre vittorie in fila battendo in ordine Sacramento, Philadelphia e Phoenix.

Proprio nell’ultima uscita contro i Suns, privi di Devin Booker, Hachimura si è reso protagonista di una gara quasi perfetta. Uscendo dalla panchina, ha guidato i suoi con 30 punti (eguagliato il suo career high), 5 rimbalzi ed uno spaventoso 11/13 al tiro complessivo. Wizards che alla sirena finale vincono 127-102 senza mai faticare davvero. Ad i 30 di Hachimura si aggiungono anche i 22 a testa di Kuzma e Porzingis.

Il coach dei capitolini, Wes Unseld Jr., ha voluto elogiare la prestazione del suo numero 8.

“Abbiamo subito visto il livello di aggressività con cui stava giocando. Non solo stava attaccando, ma stava prendendo i giusti tiri.“

Kyle Kuzma invece si concentra sul problema dei pochi punti generati dalla panchina prima del rientro di Hachimura e di Delon Wright.

“Se guardi il nostro punteggio nelle nostre 10 sconfitte consecutive, non avevamo davvero una panchina o qualcuno che portasse punti dalla panchina. Recuperare questi ragazzi ci ha aiutato moltissimo. Ci sono state così tante serate in cui la nostra panchina è stata superata. Rui cerca sempre di segnare. Delon controlla il gioco e la partita in difesa. Aiuta.”

Nelle 4 partite dal suo rientro Hachimura sta viaggiando a 18 punti, 4.5 rimbalzi e 1.5 assist di media uscendo dalla panchina. Un ruolo completamente nuovo, quello di sesto uomo, per il 24enne giapponese che nei primi 2 anni di carriera è partito sempre in quintetto.

“Sono partito in quintetto la maggior parte della mia carriera, quindi è un po’ diverso. Chiunque può giocare in questa squadra. Decidono gli allenatori. Devo solo continuare a fare la mia parte.”

Con Hachimura il record in questa stagione della squadra della capitale è di 14-5, rispetto al 3-13 senza di lui.

