NBA, i Celtics senza Mazzulla battono i Rockets

Nonostante l’assenza del loro head coach Joe Mazzulla, i Boston Celtics hanno battuto gli Houston Rockets per 126-102. Ci hanno pensato i soliti Tatum e Brown a non far rimpiangere il loro capo allenatore, rimasto a casa per un’irritazione all’occhio. Jayson Tatum ha segnato 38 punti e raccolto otto rimbalzi, mentre Jaylen Brown ha messo a referto 39 punti tirando 14/26 dal campo e 6/15 da tre. Brown ha segnato 14 dei suoi 39 punti nel terzo quarto, dopo essere finito a terra per un flagrant foul subito. A fine partita ha detto:

“Qualche volte ricevi un colpo in faccia, ed è proprio quello che serve a metà partita. Come se mi fossi detto: Ehi, Jaylen, ma che stai facendo? Un colpo in faccia, e poi sono tornato a segnare”

Vista l’assenza di Joe Mazzulla, l’assistente Damon Stoudamire lo ha rimpiazzato come head coach dei Celtics per l’occasione. La partita si è conclusa con la vittoria, e Stoudamire si è voluto anche scusare per non aver avvertito amici e parenti:

“E’ sempre facile allenare quanto hai JT e JB. Non è stato un brutto esordio. Ho scoperto che avrei allenato io quando mancavano 10 minuti alla palla a due. Ma forse è andata meglio così. Sono abbastanza sicuro che quando accenderò il telefono vedrò molti messaggi con scritto: Ma come? Non mi hai detto niente? Beh, non sapevo niente neanche io”

Nella grande serata di Brown e Tatum, l’apporto offensivo dei compagni è stato sicuramente limitato. Marcus Smart si è fermato a nove punti tirando un buon 3/7 da tre e servendo sei assist ai compagni. A fine partita il giocatore dei Celtics ha detto:

“Ci sono delle serata in cui devi sederti e gustarti lo show, e quando ne hanno bisogno fare il tuo e entrare nel ruolo di protagonista. Ma stanotte non ne hanno avuto bisogno”

