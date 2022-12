NBA, LeBron James guida i Lakers alla vittoria

Nella partita di stanotte tra Lakers e Magic, LeBron James ha guidato i suoi alla vittoria, interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. The King ha avuto qualche problema al tiro dall’arco (0/7 da tre a fine serata), ma ha comunque messo a referto 28 punti, sette assist e cinque rimbalzi. La partita è terminata sul punteggio di 129-110 per i Lakers, e LeBron ha commentato:

“E’ stata una buona vittoria per noi. Loro stanno giocando estremamente bene. Avevano vinto otto delle ultime nove partite e hanno battuto due volte Boston”

Come sottolineato da LeBron nel post partita, gli Orlando Magic sono in un ottimo periodo di forma, ma stanotte hanno ceduto contro i gialloviola di Los Angeles. Oltre al quattro volte MVP, sono stati fondamentali i contributi di Thomas Bryant e Russell Westbrook. Il centro ex Wizards, che ha guadagnato parecchio spazio dall’infortunio di Anthony Davis, ha segnato 21 punti e raccolto 10 rimbalzi. Westbrook, partito anche stanotte dalla panchina, ha messo a referto una tripla doppia da 15 punti, 13 rimbalzi e 13 assist, e a fine partita ha detto:

“Sono un hooper. Posso fare quello che voglio, dove e quando lo voglio. Continuerò a fare quello che mi chiedono fine al prossimo consiglio”

Anche l’head coach Darwin Ham ha voluto commentare la sfida, concentrandosi particolarmente sulle sue scelte sull’utilizzo di Russell Westbrook in uscita dalla panchina:

“Un quintetto NBA deve essere bilanciato. Non riguarda molto il: Può partire titolare? O i suoi giorni da titolare sono finiti? Non riguarda questo. C’entra la sua possibilità di portare nuove energie in uscita dalla panchina. So anche che può essere molto difficile delle volte, ma gli faccio i complimenti per fare ogni volta quello che gli chiedo nel suo ruolo”

