NBA, Pascal Siakam sempre più ai livelli di Kawhi Leonard nel 2019

Nel 2019 sembrava che ci fosse un senso di premonizione intorno ai Toronto Raptors, come se i pianeti si fossero allineati e ogni volta che Kawhi Leonard toccava palla si compiesse il loro destino. Come ad esempio gara 7 delle Eastern Conference Semifinals 2019 con il famosissimo buzzer beater contro i Sixers. Leonard stava tirando con 16/39 dal campo e non riusciva a trovare ritmo contro la soffocante difesa dei 76ers.

Ciò che Leonard ha fatto in quei pochi mesi nei playoff NBA del 2019 potrebbe non essere mai più ripetuto a Toronto. A quasi quattro anni di distanza Kawhi Leonard torna a Toronto da avversario e nel frattempo i Raptors hanno trovato un nuovo leader in Pascal Siakam. Ci vorranno molte più partite, molte più vittorie, soprattutto ai playoff perché Pascal Siakam raggiunga davvero il livello di Kawhi Leonard. Nessuno viene incoronato superstar dopo circa 30 partite in una stagione NBA. Ma Siakam si sta avvicinando sempre di più al livello di Kawhi Leonard nel 2019 anche in fatto di statistiche. Dello stesso pensiero è anche l’head coach dei Raptors Nick Nurse.

“Penso che abbia un’enorme fiducia nella sua capacità di segnare. Sente di poter andare in molte direzioni, può andare fuori, dentro, può penetrare ed andare a canestro, può fermarsi e fare uno step-back, tutte queste caratteristiche lo rendono un giocatore completo.”

Se il numero di punti in isolamento è la statistica delle superstar, Siakam è tra i migliori della lega. Sta generando 1,04 punti per possesso in isolamento, praticamente identico a 1,05 di Leonard nella regular season 2018-2019. Nick Nurse Continua.

“A un certo punto, pensi che possa solo andare a destra e usare la sua virata e tutto quel genere di cose. Ora potrebbe essere più pericoloso…probabilmente altrettanto pericoloso in ogni direzione, il che penso sia enorme. Ci dà la possibilità di far girare palla in modi diversi per dargli spazio per andare in entrambe le direzioni.”

La più grande differenza tra Siakam, Leonard e quasi tutti i fuoriclasse che sono passati per Toronto è l’abilità di regia. Mentre “Spicy P” è micidiale all’interno del pitturato, la sua capacità di creare giochi per gli altri lo distingue. Sta generando 18,2 punti extra a partita con i suoi passaggi, secondo le statistiche NBA, ben al di sopra degli 8,5 di Leonard nel 2018-2019 e più di qualsiasi altro giocatore dei Raptors – a parte Kyle Lowry – da quando la statistica ha iniziato a essere monitorata nel 2013. Coach Nurse conclude parlando proprio della completezza del suo numero 43.

“La cosa più importante è la sua compostezza per trovare la giocata giusta. Segna grandi canestri, fa grandi passaggi, sono aumentati i rimbalzi e sono aumentati anche gli assist”.

Dopo Nurse prende parola anche Fred VanVleet elogiando il compagno di squadra.

“Ci ha sostenuti e ha fatto così tanto per noi quest’anno, è stato semplicemente fantastico. Di notte sembra uno dei migliori giocatori del campionato. Stiamo gestendo un’intero attacco attraverso di lui e sta giocando un’ottima difesa quando è disponibile.”

Siakam ha accettato il ruolo di leader lasciato libero da Leonard nel 2019, ha affrontato gli alti e bassi della pandemia di Covid-19 e ne è uscito come un giocatore migliore. “Spicy P” sta vivendo nettamente la miglior stagione in tutta la sua carriera, registrando 26.2 punti, 8.5 rimbalzi e 6.9 assist di media a partita, venendo nominato Player of the Week per la Eastern Conference in questa settimana.

Pascal been putting in the work! 🔥 Congrats to @pskills43 for being awarded Eastern Conference Player of the Week

— Toronto Raptors (@Raptors) December 26, 2022

