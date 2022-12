NBA, super Pascal Siakam segna 52 punti

Nella partita della notte tra Raptors e Knicks, Pascal Siakam ha registrato il suo nuovo career-high, segnando 52 punti al Madison Square Garden. Proprio in una location speciale Siakam ha tirato fuori dal cilindro una delle migliori prestazioni in carriera, e ha inoltre guidato i suoi alla vittoria, interrompendo la striscia di otto vittorie consecutive dei padroni di casa. Intervistato a fine partita, ha detto:

“E’ bello. Non sono un grande storico della pallacanestro. Non ho iniziato a giocare a pallacanestro da piccolo, ma so quanto sia importante questo luogo. Penso che ogni canestro che segnavo fosse importante per la mia squadra per vincere, e questa è la cosa più importante per me. Volevamo solamente vincere. Per noi è stato davvero bello vincere, e la cosa più importante è costruirci qualcosa sopra ora”