NBA, Damian Lillard: “Io il miglior Blazer di sempre? Non sta a me dirlo”

Dopo sei trasferte consecutive i Trail Blazers hanno finalmente riabbracciato i loro tifosi nella sfida contro gli Charlotte Hornets. Il ritorno in Oregon, al Moda Center, ha presentato l’occasione per consegnare a Damian Lillard il riconoscimento di miglior marcatore nella storia di Portland.

Il numero 0 ha voluto accanto i suoi figli per celebrare al meglio il momento speciale.

Lillard ha tenuto un discorso di ringraziamento al centro del campo durante la breve cerimonia allestita dalla franchigia. Alla domanda di rito: ‘Pensi di essere il miglior Blazer di sempre?’, Dame ha risposto come segue:

“Non sta a me dirlo. Il mio trainer, Phil Beckner, dice sempre ‘Quando sei forte non devi dirlo a tutti. Saranno loro a fartelo sapere’ Il lavoro, l’impegno e l’investimento in questa franchigia parlano per me, credo questa sia una di quelle circostanze. […] [Personalmente] voglio impormi vincendo un titolo. Ripeto, credo ci sia il materiale perché la gente possa affermare quanto sopra, ma non devo dirlo io.”