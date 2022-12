NBA, Marcus Smart presto sposo: il racconto del sì più bello, su Twitter

C’è qualcosa di più romantico di una proposta di matrimonio svelata a Natale? Marcus Smart, impegnato peraltro nel Christmas Day NBA 2022, ha colto l’occasione per condividere con i follower la grande gioia per il sì atteso una vita dalla fidanzata, Maisa Hallam.

Ecco la serie di tweet, inizialmente piuttosto criptici, postati dal giocatore dei Boston Celtics.

Sapete cosa … Ne ho abbastanza, l’ho tenuto nascosto a lungo ed è arrivato il momento di dirlo… È tempo che io lasci … Oh ho dimenticato il resto… Tempo che lasci la vita da single. Lei ha detto SÌ.

Oh I forgot the rest… Time for me to leave the single life.

She said YES!!! (Whew) pic.twitter.com/bV7uPG5x1V

— marcus smart (@smart_MS3) December 26, 2022