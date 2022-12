Se i Lakers stanno vivendo un periodo tormentato la colpa è (anche) di LeBron James: parola di Jeff Van Gundy che, in un’intervista, analizza il momento dei gialloviola. Per l’ex allenatore dei Knicks King James ricopre un ruolo troppo importante all’interno della franchigia, una carica che non lo rende esente dalle responsabilità della crisi di risultati: se LeBron vuole salvare la stagione dei Lakers dovrà migliorare anche lui.

Jeff Van Gundy: “LeBron gioca ancora bene, meglio in attacco piuttosto che in difesa”

La stagione dei Los Angeles Lakers non è iniziata nel migliore dei modi, con i gialloviola sono a 13-20 e occupano la 13esima posizione della Western Conference. Se la squadra gioca male e i risultati non arrivano la colpa è anche di LeBron James, come afferma Jeff Van Gundy nella preview della partita tra Lakers e Mavs nel NBA Christmas Day:

“I questi due anni i Lakers non sono stati bravi: forse si riprenderanno, ma quando arrivi a certi livelli devi capire quando si può vincere. Se i Lakers vanno male è anche colpa sua: forse completamente, ma è una sua responsabilità perché lui ne fa parte, ha avuto un ruolo importante nella decisione della rosa, la sua è una posizione difficile. Individualmente gioca ancora bene, anche se va meglio in attacco che in difesa, ma nel complesso non sono molto bravi: quando si stabilisce uno standard si viene giudicati in tanti aspetti, non solo nel gioco individuale”

Final from Dallas pic.twitter.com/idbxbYAGvc — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 25, 2022

Parole che precedevano la sconfitta dei Lakers contro Dallas, dove nel terzo quarto i gialloviola si sono trovati sotto di 30 punti, condannati così alla sconfitta.

