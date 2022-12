I Los Angeles Clippers sono i protagonisti assoluti della notte NBA: nei tre minuti e 34 secondi dell’ultimo quarto, infatti, recuperano lo svantaggio di 14 punti, battendo poi i Pistons all’overtime con un parziale di 14-3. Paul George tira fuori il vestito buono e ne segna 32, ma gli applausi sono tutti per il quintetto Kennard–Mann–Coffey–Batum–Brown, i protagonisti della rimonta.

Una partita dal finale inaspettato dove, sotto di 14 punti a poco più di tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari, coach Tyron Lue toglie il quintetto titolare per mettere in campo forze fresche. Luke Kennard, Terence Mann, Amir Coffey, Nicolas Batum e Moses Brown pareggiano i conti, dove è lo stesso Mann a segnare il pareggio a cinque secondi dalla fine.

Just how unlikely was the Clippers comeback against the Pistons?

Entering Monday, teams were 2-12,873 when trailing by 14+ with 3 minutes remaining in the play-by-play era (since 1996-97).

The Clippers were 0-417 in that scenario. pic.twitter.com/3xr52DW0BY

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 27, 2022