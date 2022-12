James Harden risponde alle voci di mercato NBA: “Io a Houston? Sono felice a Phila”

Ieri sera, poco prima che i Sixers incontrassero i Knicks al Madison Square Garden, Woj ha sganciato una piccola bombetta indicando che James Harden starebbe prendendo seriamente in considerazione un suo ritorno a Houston durante la prossima free agency. Una voce di mercato NBA uscita con un tempismo quantomeno dubbio, anche perché mancano diversi mesi all’inizio delle danze. Subito dopo il match – vinto contro i Knicks – Harden ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti:

“Sono qui. Stiamo giocando molto bene. E non so da dove venga questa voce. Ma sono molto felice di essere qui. Stiamo giocando bene e continuiamo a migliorare.”

Ancor prima dell’inizio dell’incontro, era stato interrogato su questa voce, di cui ovviamente era all’oscuro:

“Quali voci? Perché me lo chiedi a Natale, amico. Non hai nemmeno detto Buon Natale, niente. Mi hai chiesto qualcosa di cui non sono a conoscenza… non risponderò alla tua domanda. Non ho visto nulla.”