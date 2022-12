Risultati NBA, terzo quarto orripilante dei Lakers: KO contro Dallas. Phila sbanca New York

Il Natale NBA 2022 è cominciato con ben due partite in programma tra le 18.00 e le 20.30. La sfida tra Philadelphia e New York si è chiusa con la vittoria dei 76ers dopo una rincorsa da sottolineare avvenuta nel secondo tempo. I Lakers, invece, sono crollati sul campo di Dallas nonostante una buona prima frazione di gara. Andiamo a vedere i risultati NBA.

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 124-115

Lakers double face quelli visti sul campo dei Dallas Mavericks. I californiani sono sprofondati totalmente nel terzo quarto, quando hanno subìto ben 51 punti, segnandone solo 21. Un solco da trenta punti che ha sostanzialmente condannato i gialloviola alla sconfitta. Durante l’ultimo quarto, la compagine di coach Ham non è riuscita a rientrare in partita, dando la possibilità ai Mavs di controllare risultato e vittoria. Luka Doncic ha ovviamente flirtato con la tripla doppia, chiudendo la gara con un bottino da 32 punti, 9 assist e 9 rimbalzi in 39 minuti di permanenza sul parquet. Molto bene anche Christian Wood (30 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Tim Hardaway (26 punti e 6 rimbalzi). Dall’altra parte, a nulla sono serviti i 38 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di un LeBron James particolarmente ispirato (almeno nel primo tempo). Dietro di lui, solo Russell Westbrook (17 punti) e Austin Reaves (16 punti) hanno chiuso in doppia cifra.

New York Knicks – Philadelphia 76ers 112-119

Maltrattati per buona parte della partita, sotto la spinta di Joel Embiid e James Harden, i Sixers hanno invertito la rotta nel secondo tempo, a cavallo del 3° e ultimo quarto, quando hanno registrato un graffiante parziale di 38-15. I 76ers hanno quindi portato a casa il match contro i Knicks con il punteggio finale di 119-112: si tratta dell’ottava vittoria consecutiva per la compagine di coach Rivers. I Knicks, ora, si ritrovano invece a quota 3 sconfitte di fila. I padroni di casa hanno comunque messo in scena un’eccellente esibizione collettiva per almeno 30 minuti, ma non sono riusciti a limitare le stelle avversarie.

I Sixers hanno tirato con un eccellente 18/39 dall’arco, perdondo solo 6 palloni (4 prima dell’ultimo minuto). Embiid ha chiuso con 35 punti e 8 rimbalzi, mentre Harden è arrivato a quota 29 punti, 13 assist e 4 recuperi, ben supportato da De’Anthony Melton (15 punti e 5/7 da 3 punti) e Georges Niang (16 punti e 4/9 da lontano).