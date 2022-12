Mercato NBA, James Harden pensa a Houston in vista della prossima free agency

I Philadelphia 76ers nelle ultime due settimane hanno beneficiato del ritorno alle operazioni da parte di James Harden. In ogni caso, Woj – come spesso succede – ha sganciato una piccola bomba che coinvolge proprio lo stesso giocatore. Il Barba, infatti, sembrerebbe valutare seriamente un ritorno agli Houston Rockets nel caso in cui dovesse decidere di non tornare ai Sixers durante la prossima estate. Probabilmente è ancora troppo presto per speculare sul suo futuro ai 76ers, soprattutto se si confermerà la buona chimica con Joel Embiid. La tempistica della notizia, in ogni caso, è piuttosto sospetta.

Il Barba, lo ricordiamo, ha un’opzione giocatore da $ 35.6 milioni per la prossima stagione, ben al di sotto del massimo salariale dato che ha deciso di fare un piccolo sacrificio finanziario nella scorsa offseason per firmare nuovamente con Philly, in modo da dare alla squadra le migliori possibilità di vincere il titolo.

Secondo Woj, Harden ha pensato seriamente per alcune settimane, anche mesi, di chiudere il cerchio con i texani, dove ha avuto i suoi anni migliori. La città gli piace particolarmente e un ritorno a Houston per concludere la sua carriera non sarebbe così sorprendente. C’è però da valutare la voglia del giocatore di lottare per vincere il titolo e – in questo senso – Houston non è l’opzione migliore per conquistarne uno a breve termine.

