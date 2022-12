NBA, Darwin Ham esalta LeBron: “Ma ormai non mi sorprende”

Non finisce di stupire LeBron James. La notte scorsa, nella sfida con i Washington Wizards, il Prescelto ha chiuso con 33 punti, facendo registrare la 4ª partita consecutiva con almeno 30 punti a referto. In questa stagione, all’alba dei 38 anni, sta viaggiando a 27.5 punti di media in poco più di 36 minuti di utilizzo a sera. Ad essi vanno aggiunti 8.5 rimbalzi e 6.5 assist.

Numeri impressionanti, anche per Darwin Ham. Il coach dei Los Angeles Lakers tuttavia, non è sorpreso dal recente stato di forma del suo giocatore, come ha rivelato ieri nel post partita:

“Credo che l’ultima persona che abbiamo visto a questo livello, a quest’età, sia stato Mike (Michael Jordan ndr.). Sta giocando ad un livello molto alto, incredibile. Ma non mi sorprende. Perchè vedo come si prepara ogni giorno, cosa mangia, come si riposa, la sua routine. Trascorre molto tempo per assicurarsi di essere fisicamente preparato. Come ho detto: è incredibile ma non mi sorprende”.