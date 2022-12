NBA, nuovo infortunio per Anthony Davis: è allarme Lakers

La serata poteva essere perfetta per i Los Angeles Lakers, vittoriosi contro i Nuggets per 126 a 108 davanti al loro pubblico, ma è stata certamente viziata dal nuovo infortunio di Anthony Davis. Il lungo si è infortunato al piede destro durante un contatto con Nikola Jokic, che però è sembrato fortuito.

AD ha provato a rimanere sul parquet, ma successivamente ha deciso di non rientrare in campo nel secondo tempo. Secondo ESPN, Davis avverte un po’ di fastidio al piede destro, ma c’è la speranza che non sia niente di grave. L’ex lungo di NOLA dovrebbe fare una risonanza magnetica nelle prossime ore, mentre ha già svolto radiografie dopo la partita, ma il risultato non è stato reso noto dalla franchigia. Coach Ham ha commentato in questa maniera la situazione attuale:

“Non voglio dire nulla finché non so esattamente cosa ha. Ne saprò di più domani.”

Anthony Davis – il quale si era mostrato particolarmente in forma nelle ultime uscite – ha chiuso con 10 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti, poi sostituito da Thomas Bryant, autore di 21 punti con 9/11 dal campo.

