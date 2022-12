NBA, si ferma l’ala dei Magic Chuma Okeke: svelati i tempi di recupero

Stando a quanto comunicato pubblicamente dall’ufficio stampa degli Orlando Magic, Chuma Okeke, ala ventiquattrenne alla sua terza stagione NBA, si è sottoposto ad un’operazione chirurgica di natura artroscopica all’altezza del ginocchio sinistro. L’intervento, svoltosi secondo le modalità di una condroplastica e finalizzato quindi a ricostruire direttamente la cartilagine del ginocchio, ha idealmente posto fine alle ricadute croniche patite dall’articolazione del giocatore, infortunatosi lo scorso 20 novembre contro i Pacers e, da allora, mai più convocato.

ESPN Sources: Orlando Magic forward Chuma Okeke underwent an arthroscopic procedure on his left knee on Monday and is expected to be out at least a month: https://t.co/wY7D2lj2o7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2022