Terza vittoria consecutiva per i Phoenix Suns che, nella notte, si sbarazzano dei Los Angeles Lakers: il protagonista assoluto è Chris Paul che sigla 28 punti (season-high), coadiuvato da Deandre Ayton e Damion Lee, autori rispettivamente di 21 punti e 15. Partita segnata da varie assenze pesanti, visto che ai Suns mancava Devin Booker mentre i Lakers erano orfani di LeBron, Davis e Westbrook.

CP3 with tonight's @FanDuel Stat Line of the Game! pic.twitter.com/r9aulQg7Xq — Phoenix Suns (@Suns) December 20, 2022

Chris Paul: “Se giochiamo così è difficile fermarci”

Chris Paul si è preso la scena al Footprint Center: 28 punti, 50% dal campo (9/18) e il 60.1% da tre (3/5) e otto assist fanno di lui il miglior giocatore tra le fila dei Suns. Una prestazione resa possibile grazie al contributo degli altri giocatori, in particolare di Damion Lee, come racconta CP3 nel post partita:

“Se giochiamo così è difficile fermarci: dobbiamo continuare su questa strada perché così ci esprimiamo al meglio e abbiamo più possibilità di vincere. Damion è un professionista impeccabile: lavora sempre duramente e i risultati si vedono, sembra che giochiamo insieme da 10 anni. Abbiamo trovato un modo di giocare che ci si addice, ci capiamo subito e questo fa bene a entrambi e alla squadra”

"D.Lee's just a pro… It feels like we've been teammates for like 10 years. He's just one of them guys that knows the game."

– @CP3 on @Dami0nLee 🗣️ Hear from the team tonight: https://t.co/EvPSAn4HHd pic.twitter.com/pUfrbL1mDW — Phoenix Suns (@Suns) December 20, 2022

Monty Williams: “Mi piace vedere Chris aggressivo”

Una bella vittoria anche dal punto di vista del gioco, come fa capire il coach dei Phoenix Suns Monty Williams. Nel post partita, infatti, analizza la prestazione dei suoi e quella di Chris Paul, particolarmente aggressiva:

“Sono felice di averlo visto così aggressivo, ha tirato ogni volta che poteva: tutti in squadra lo sproniamo a tirare di più, è incredibile che dobbiamo dire a un Hall of Famer di tirare. Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro”

Bigger than basketball, always. Monty Williams ended his media availability by recognizing three men in the room who were wrongfully imprisoned for 48 years combined. The @Suns hosted them in coordination with @TheWJP. pic.twitter.com/sx2DmvRwLg — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) December 20, 2022

NBA, l’infortunio al piede terrà fuori Anthony Davis almeno un mese