Bella vittoria dei Milwaukee Bucks sul campo dei New Orleans Pelicans dove i protagonisti assoluti sono Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday. Il primo segna 42 punti conditi da 10 rimbalzi, mentre il secondo tiene a bada il suo ex compagno di squadra Zion Williamson, limitandolo a soli 18 punti.

Holiday: “Sappiamo il peso di Zion nel loro attacco: abbiamo fatto di tutto per fermarlo”

Serata più che positiva per Jrue Holiday che, come Giannis Antetokounmpo, chiude in doppia-doppia con 18 punti e 11 assist, segnando anche la tripla che nel finale mette in ghiaccio la vittoria dei Bucks dopo il tentativo di rimonta di NOLA. Holiday ha difeso anche molto bene su Zion Williamson, vera svolta strategica della partita, come racconta nel post partita:

“Tutti conosciamo Zion e sappiamo quale è il suo ruolo nell’attacco di New Orleans: se non segna ci sono buone possibilità di vincere. Abbiamo fatto di tutto per fermarlo, sento come se l’avessimo frustato. La tripla dovevo metterla, era troppo importante per noi”

Budenholzer: “Il tiro di Jrue il più importante della partita”

Una vittoria che fa molto piacere a coach Mike Budenholzer che, nel post partita, parla della prestazione dei suoi ragazzi, in particolare della tripla di Jrue Holiday e dei 42 punti di Giannis Antetokounmpo:

“Il tiro da tre di Jrue è sicuramente il più importante della partita: arriva in un momento delicato e risulta decisivo, è il coronamento di un’ottima prestazione, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Giannis ci ha abituato a prestazioni del genere, ma ogni volta è qualcosa di straordinario: trascina la squadra, mette i compagni nelle migliori condizioni di esprimersi e viceversa, questa è la nostra forza”

