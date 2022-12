NBA, Stephen Silas torna in panchina: “Fiero di cosa ha fatto mio padre”

Gli Houston Rockets battono i Suns per 111-97 e omaggiano il loro head coach Stephen Silas, tornato in panchina dopo la scomparsa del padre Paul. Silas aveva saltato la scorsa partita dopo la morte del padre, ex leggenda della NBA con tre titoli e a sua allenatore. A fine partita, visibilmente emozionato, l’head coach di Houston ha detto:

“E’ stato bellissimo tornare. Amo questi ragazzi e questa squadra. Quasi non volevo che la partita finisse, perché ora è come se la vita debba di nuovo ricominciare. Non so se l’ha resa più facile o no, ma mio padre era un allenatore e mi avrebbe detto di allenare. Mi avrebbe detto di alzare il culo e andare in panchina, ed è questo che ho fatto”

La vittoria contro Phoenix è la seconda consecutiva per i Rockets, che avevano battuto Milwaukee la scorsa domenica. Jalen Green è stato il miglior marcatore della partita con 26 punti segnati, mentre il compagno di reparto Kevin Porter Jr. ne ha messi 18. Alperen Sengun, uno dei migliori giocatori di Houston di questa stagione, ha messo a referto una doppia doppia da 10 punti e 16 rimbalzi.

I Suns sono stati colpiti da importanti infortuni. Devin Booker era assente, Deandre Ayton e Cameron Payne hanno invece saltato il secondo tempo per dei problemi fisici rimediati nel corso della partita. Nella brutta serata generale al tiro, Mikal Bridges ha guidato i suoi con 18 punti e 4/24 dal campo.

Silas si è molto emozionato parlando del padre prima dell’inizio della partita. Si è detto particolarmente commosso per il grande supporto che ha ricevuto dopo la morte del padre, che aveva 79 anni:

“Sono orgoglioso di essere il figlio di mio padre. Sono orgoglioso che le persone vedono un po’ di lui in me. E voglio continuare a farlo. Quando verrà il momento, vorrei che le persone diranno di me le stesse cose che hanno detto di mio padre negli ultimi giorni. Spero che me lo meriterò”

