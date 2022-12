NBA, clamorosa vittoria dei Celtics sui Lakers

Il grande classico NBA, la rivalità tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics, aggiunge una nuova pagina alla sua lunga storia. Nella notte italiana Boston è infatti riuscita a battere i rivali in una partita che ha regalato grande spettacolo. I Lakers avevano accumulato un vantaggio di 20 punti nel terzo quarto, ma con un parziale di 18-0 gli avversari avevano ricucito. Negli ultimi minuti, Los Angeles aveva avuto l’occasione di chiuderla, ma i due liberi sbagliati da Anthony Davis e l’errore da tre di LeBron allo scadere hanno portato la partita all’overtime.

Nel tempo supplementare i Celtics hanno liquidato gli avversari e si sono così portati a quota 22 vittorie in stagione. Il grande protagonista della rimonta è il solito Jayson Tatum, che segna 44 punti, conditi con nove rimbalzi e otto assist. Buona serata anche per il compagno Jaylen Brown, che va in doppia doppia con 25 punti e 15 rimbalzi.

Boston si presentava alla sfida con i Lakers potendo vantare sul miglior record della lega, anche se veniva da due sconfitte consecutive con gli Warriors e i Clippers, in questo tour sulla West Coast dove aveva finora raccolto più delusioni che soddisfazioni.

Per i Lakers arriva un’ulteriore sconfitta che la fa trovare ora a un record di 11 vittorie e 16 sconfitte. La partita di stanotte ricorda molto quella giocata da LeBron e compagni qualche giorno fa contro Philadelphia. Anche in quel caso la squadra di Los Angeles si trovava in netto vantaggio sugli avversari nel terzo periodo, ma si era fatta rimontare dagli avversari andando ai supplementari. E, proprio come contro i Celtics, avevano finito per perdere all’overtime.

Questa partita è però ormai un capitolo chiuso per i Lakers, che dovranno già pensare al prossimo impegno in casa contro i Nuggets. I Celtics, dopo sei partite consecutive in trasferta, torneranno al TD Garden per affrontare gli Orlando Magic.

