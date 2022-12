NBA, Carmelo Anthony ancora in cerca di un contratto: “Mi piacerebbe tornare a giocare”

Proprio come 20 anni fa si sono sfidati un Anthony ed un James a livello liceale ma questa volta non erano Carmelo e LeBron ma i loro figli Bronny e Kiyan.

Ovviamente Melo e LeBron erano presenti a Chatsworth per assistere alla sfida tra i loro figli. Sfida poi terminata 62-51 in favore di Sierra Canyon guidata da Bronny James che chiude la gara con 12 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Risponde dall’altra parte per Christ The King il figlio di Melo, Kiyan, che fa registrare 10 punti.

Il palcoscenico della sfida tra i figli dei due veterani NBA è stata l’occasione per Carmelo Anthony di affrontare la sua situazione attuale che lo vede ancora senza un contratto, nonostante le voci insistenti che lo volevano all’ombra del TD Garden:

“Adoro il gioco. Ma mi rendo conto che ci sono molte cose che non controllo. Quindi posso aspettare e lasciare che le cose accadano naturalmente e qualunque cosa accada, la accetto. Sono in pace con questo. Va tutto bene. Posso guardare i miei figli… posso guardare mio figlio giocare, allenarlo, stargli vicino, andare alle sue partite. Queste sono cose che non ho avuto l’opportunità di fare da molto tempo. Quindi ora posso essere quel padre e l’uomo che devo essere. Quindi, va tutto bene. Mi piacerebbe tornare a giocare, amo il basket, sono ancora in palestra tutti i giorni. Se arriva l’opportunità, arriva, ma non è qualcosa su cui mi metto pressione.”

Il nativo di Brooklyn non gioca una partita ufficiale dal 5 aprile scorso ed è la seconda volta nel giro di pochi anni che si ritrova senza un contratto.

Nella passata stagione con la maglia dei Lakers Melo ha fatto registrare 13.3 punti, 4.2 rimbalzi e 1 assist di media con il 44.1% dal campo e il 37.5% da dietro l’arco.

