NBA, Irving suona la carica: “Niente distrazioni”

Poche squadre hanno vissuto stagioni di incertezza e confusione come i Brooklyn Nets degli ultimi anni. Dimissioni, giocatori sospesi, Big 3 falliti: per i Nets non c’è stata alcuna sicurezza per diverso tempo, rendendoli una contender praticamente sempre e solo sulla carta.

Le ultime settimane pare però abbiano portato un minimo di stabilità, almeno momentaneamente, alla squadra, dopo un disastroso record di 1-5 all’inizio della stagione. 11 vittorie nelle ultime 14 partite, addirittura 7 nelle ultime 8, con la più recente contro Washington stanotte. E una delle ragioni principali del ritorno ad alti livelli dei Nets è sicuramente il rientro in campo di Kyrie Irving, che, per quanto lasci a desiderare nelle sue esternazioni extra-campo, sul parquet è ancora uno dei migliori della lega.

Con 20 punti e 7/16 dal campo, Irving ha giocato un ruolo fondamentale nel dare a Brooklyn la leadership nel punteggio, mantenuta poi fino a fine partita. Queste le sue dichiarazioni:

“Vogliamo vincere ogni partita, questa è la nostra mentalità. Niente scuse, niente distrazioni. Cerchiamo di essere tutti al top, di divertirci e di giocare” “Jacque (Vaughn, ndr) ha messo in chiaro che se non ti impegni abbastanza, te lo farà notare”

