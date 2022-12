NBA, presentati i nuovi trofei per i premi individuali di fine stagione

La National Basketball Association ha svelato oggi sei nuovi trofei intitolati alle leggende NBA, che saranno consegnati ai vincitori dei premi individuali di fine stagione. In primo piano il Michael Jordan Trophy, che sarà assegnato al Most Valuable Player della stagione regolare. Sull’aggiunta dei nuovi premi si è espresso ovviamente anche il commissioner della NBA Adam Silver:

“La nostra nuova collezione di trofei celebra alcuni dei giocatori più grandi e di maggior impatto nella storia della NBA. Mentre premiamo i migliori giocatori della lega ogni stagione, rendiamo omaggio anche alle leggende che incarnano questi prestigiosi premi”.

Andiamo quindi a vedere insieme i nuovi premi introdotti dalla NBA.

MICHAEL JORDAN TROPHY – Assegnato al Kia NBA Most Valuable Player



The Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP features a “raw to refined” design that signifies the MVP’s hard work and progression to achieving the NBA’s greatest individual honor, with a reach toward a crystal basketball that symbolizes an endless chase for greatness. pic.twitter.com/RMBS4aJlT6 — NBA (@NBA) December 13, 2022

L’MVP della lega d’ora in poi verrà premiato con il Michael Jordan Trophy, che porta il nome della leggenda NBA ampiamente considerata come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Durante la sua illustre carriera, “His Airness” è stato nominato MVP della lega cinque volte, vincendo anche sei anelli NBA con i Chicago Bulls e sei MVP delle Finals aggiungendo inoltre 10 titoli di miglior marcatore della lega, il premio di Defensive Player of the Year e le 14 partecipazioni all’All-Star Game NBA.

Il trofeo di bronzo presenta un giocatore che esce da una roccia per raggiungere un pallone da basket di cristallo. Dal basso verso l’alto la patina del trofeo diventa più raffinata, a simboleggiare il duro lavoro dell’MVP dall’ingresso nella lega al raggiungimento del più grande premio individuale della NBA.

Mark Smith, designer del marchio Jordan, ha lavorato in una partnership creativa con lo stesso Michael per progettare il nuovo trofeo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono incredibilmente onorato di aver creato il trofeo MVP della NBA in collaborazione con Michael Jordan. Scolpire la visione di Michael della sua ricerca del successo atletico in questo premio è stata l’opportunità e la sfida di una vita. Mentre lavoravamo insieme a questo progetto, era molto importante per Michael che la figura non fosse una sua somiglianza, ma che il destinatario potesse vedersi nel premio. Per Michael, nominare il premio in suo onore è stato un riconoscimento sufficiente.”

JERRY WEST TROPHY – Assegnato al Kia NBA Clutch Player of the Year

The Jerry West Trophy, awarded to the #KiaClutch Award winner, features an NBA Player shooting a jump shot modeled after West’s perfect form. pic.twitter.com/0MqJFbLhR6 — NBA (@NBA) December 13, 2022

La NBA introdurrà un trofeo completamente nuovo alla fine della stagione 2022-2023, l’NBA Clutch Player of the Year, con il vincitore che riceverà il Jerry West Trophy. Il premio onorerà il giocatore NBA che riuscirà ad aiutare al meglio la propria squadra durante le fasi clutch della partita. Tale premio non poteva che essere dedicato a Jerry West, soprannominato non a caso “Mr.Clutch” per la sua capacità di decidere le partite nei minuti finali. Il trofeo presenta un giocatore NBA che tira in sospensione ed è modellato sulla forma perfetta di West. Lo stesso West ci ha tenuto a rilasciare alcune dichiarazioni per spiegare il criterio di assegnazione del nuovo trofeo:

“Ci sono poche emozioni più grandi come giocatore di basket che farti trovare presente per i tuoi compagni di squadra e i tuoi fan quando ne hanno più bisogno [nei momenti finali della partita]. Questo nuovo trofeo verrà assegnato al giocatore che si comporta meglio in quei momenti”.

HAKEEM OLAJUWON TROPHY – Assegnato al Kia NBA Defensive Player of the Year

Featuring an NBA player ready for a matchup in a classic defensive stance, the Hakeem Olajuwon Trophy is named for the all-time leader in blocks and will be awarded to the #KiaDPOY. pic.twitter.com/VcdmLiiAK1 — NBA (@NBA) December 13, 2022

Il dominio difensivo ha contribuito a definire la carriera nella Hall of Fame di Hakeem Olajuwon. Olajuwon, due volte DPOY e nove volte inserito nell’All-Defensive Team, è il leader di tutti i tempi della lega per stoppate con un bottino di 3830 tiri bloccati e si colloca al decimo posto nelle palle rubate con 2162. “The Dream” nella sua lunga carriera ha vinto anche due volte il titolo di campione NBA, è stato nominato MVP della lega nella stagione 1993-1994 e due volte MVP delle Finals.

Il trofeo presenta un giocatore in una classica posizione difensiva con una mano alzata e una abbassata, le ginocchia piegate e pronto a muoversi per difendere. Olajuwon si dice onorato per l’opportunità di celebrare il DPOY della lega:

“Sono onorato di avere l’opportunità di celebrare ogni anno il miglior difensore della lega. Le grandi squadre di basket sono definite dalla loro capacità di difendere, con ogni grande squadra collegata da un’ancora difensiva d’élite”.

WILT CHAMBERLAIN TROPHY – Assegnato al Kia NBA Rookie of the Year

The Wilt Chamberlain Trophy, awarded to the #KiaROY, gets its namesake from an NBA Legend who had one of the most dominant campaigns in history in 1959-60, averaging 37.6 PPG and 27 RPG as a rookie. pic.twitter.com/cF6H4pTqcn — NBA (@NBA) December 13, 2022

Se si pensa al premio di Rookie of the Year non può che venir in mente Wilt Chamberlain. La sua stagione da rookie nel 1959-1960 è stata la migliore in assoluto, chiusa con medie di 37.6 punti e 27 rimbalzi con la maglia dei Philadelphia Warriors, vincendo il ROTY e il premio di MVP della regular season.

Non sorprende perciò che la NBA abbia deciso di dedicare questo premio proprio a “The Big Dipper”.

Il trofeo presenta un giocatore che tiene in mano due palloni da basket contemporaneamente. Le dichiarazioni in merito a questo premio sono arrivate dalla sorella del compianto Wilt, Barbara:

“Siamo onorati e grati che l’NBA abbia immortalato la grandezza di Wilt con questo onore. Wilt ha riscritto quasi tutti i record NBA nel corso della sua illustre carriera, iniziata con un’incredibile stagione da rookie che ha ridefinito ciò che era possibile e ha stabilito un limite massimo per tutti i rookie che sono seguiti”.

JOHN HAVLICEK TROPHY – Assegnato al Kia NBA Sixth Man of the Year



The #KiaSixth Award winner will receive the John Havlicek Trophy, named for the player who was a spark off the Celtics’ bench for his first seven seasons, tallying four NBA All-Star selections during that time. pic.twitter.com/GAslIYV2wK — NBA (@NBA) December 13, 2022

Nel corso della sua lunga carriera spesa sempre con la stessa maglia – quella dei Boston Celtics – John Havlicek è stato il sesto uomo per antonomasia, uscendo dalla panchina per le prime sette stagioni nella lega e diventando un All-Star in quattro di quelle stagioni.

“Hondo” ha vinto otto titoli NBA con i Boston Celtics venendo nominato anche MVP delle Finals nel 1974.

La moglie della stella dei Celtics ha voluto ringraziare così la NBA per aver scelto John Havlicek come icona del premio di Sixth Man of the Year:

“Siamo onorati che l’NBA abbia riconosciuto i risultati della carriera di John con questo premio. John ha definito cosa significa essere sesto uomo, con la sua leadership e il suo gioco stellare che servono come il massimo esempio di protagonista che esce dalla panchina per il miglioramento della squadra”.

GEORGE MIKAN TROPHY – Assegnato al Kia NBA Most Improved Player of the Year

The George Mikan Trophy will be presented to the #KiaMIP and is named for the legendary NBA big man whose “Mikan Drill” is still used today to help players improve their game. pic.twitter.com/Ne8yYI4sCX — NBA (@NBA) December 13, 2022

Un esercizio di layup e gioco di gambe noto come “Mikan Drill” è stato utilizzato per decenni da giocatori di tutti i livelli per migliorare il proprio gioco. Prende il nome da George Mikan, che ha padroneggiato i fondamenti come primo grande uomo dominante della NBA. L’Hall of Famer ha vinto cinque titoli NBA in sette stagioni partecipando quattro volte all’All-Star Game NBA e vincendo addirittura il premio di MVP proprio della partita delle stelle. Queste le parole del figlio Mike Mikan:

“Siamo grati che l’NBA abbia riconosciuto i risultati della carriera di George con questo onore. George è uno dei migliori giocatori NBA di sempre, ma forse la sua più grande eredità è quella che ha tramandato agli altri attraverso il suo leggendario ‘Mikan Drill’, fornendo a generazioni di giocatori di basket di tutto il mondo gli strumenti per migliorare il proprio gioco”.

