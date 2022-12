NBA: c’è un’offerta per l’acquisto dei Phoenix Suns

Sono passati più di tre mesi da quando un tweet di Shams Charania, annunciava che Robert Sarver aveva intenzione di vendere entrambe le franchigie in suo possesso: i Phoenix Suns e le Phoenix Mercury. Lo scoop di Charania aveva aperto il vaso di pandora riguardo alla gestione degli ambienti lavorativi dell’imprenditore americano, definiti razzisti e sessisti.

A tre mesi di distanza, come detto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarebbe arrivata la prima offerta di acquisizione di entrambe le squadre, per la cifra complessiva di 3 miliardi di dollari. A presentarla sono stati da due investitori di venture capital, Jack Selby e Jason Pressman. Secondo il noto quotidiano finanziario tuttavia, al finanziamento dell’operazione potrebbero partecipare anche private equity come la Qatar Investment Authority.

Questione di tempo dunque per vedere un nuovo proprietario alla guida dei Suns.