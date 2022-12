NBA, Paolo Banchero ancora decisivo: doppia doppia da 20 punti e vittoria per Orlando

Seconda vittoria per i Magic contro Toronto nell’arco di 48 ore, stavolta finisce 99-111 all’Amway Center. Per la franchigia della Florida si tratta della terza vittoria consecutiva – se contiamo quella con i Clippers – cosa che non accadeva dal febbraio 2021.

Per Paolo si tratta, invece, della quinta doppia doppia stagionale e della 16esima gara da almeno 20 punti nelle prime 21 in carriera. Il tabellino a fine partita recita: 20 punti, 12 rimbalzi e 5 assist con 6/14 dal campo.

Paolo Banchero has 16 20-point games in his first 21 games of his NBA career🔥 @Pp_doesit

The rookie put up 20 points, 12 rebounds, and 5 assists in a win over the Raptors. pic.twitter.com/xJS5jOEe9d

— B/R Hoops (@brhoops) December 12, 2022